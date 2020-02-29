День в ООС: двое украинских защитников получили ранения

Новости Украины:Оккупанты 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбук.

Так оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".

В Штабе отметили, что оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекала значительное количество гражданских лиц.

Сейчас осуществления пропуска через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работает в обычном режиме.