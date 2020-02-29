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День в ООС: двое украинских защитников получили ранения

День в ООС: двое украинских защитников получили ранения
18:57 Сегодня Телеграф Штаб ООС в Фейсбук Фото: Фейсбук

Новости Украины:Оккупанты 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбук.

Так оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".

В Штабе отметили, что оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекала значительное количество гражданских лиц.

В Госпогрансжбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса

Сейчас осуществления пропуска через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения. Остальные КПВВ работает в обычном режиме.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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