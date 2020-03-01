Пожар в одесской многоэтажке: пострадала девушка (Фото)

Новости Украины:В жилом доме в самом центре Одессы случился пожар.

Во время пожара 3-этажного жилого дома в центре Одессы были эвакуированы 30 человек. Также, в результате пожара пострадала одна девушка.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 29 февраля в 23:34 спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Греческий — возгорание на 3-м этаже 3-этажного жилого дома.

"По прибытию на место вызова спасателей, установлено, что горит открытым пламенем квартира. Подразделения работали по повышенному рангу вызова", — говорится в сообщении.

Также с места пожара подразделением ГСЧС были спасены 12 человек и эвакуировано путем самостоятельного выхода 30 человек.

"В 00:38 пожар локализован и в 01:04 ликвидирован на площади 50 м2. В результате пожара пострадала гражданка 1993 года рождения, которую с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы в ООКЛ", — отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что причина пожара и ущерб — устанавливаются.