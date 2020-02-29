Пожар в многоэтажке Кривого Рога: эвакуировали четырех пенсионеров

Новости Украины:В Кривом Роге спасатели вытащили из огня четырех пенсионеров.

В Кривом Роге произошел пожар в девятиэтажке, спасатели вывели на свежий воздух четырех человек, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"28-го февраля в 20:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома, на микрорайоне Солнечном, Саксаганского района города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник на балконе трехкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже. Пламя охватило балкон и жилую комнату квартиры. Огнем уничтожено балкон, вещи домашнего обихода и внутренняя отделка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 15 метров. кв, отметили в пресс-службе.

Спасатели вывели по лестничной клетке на свежий воздух четырех пенсионеров: двух мужчин 1938, 1960 года рождения, и двух женщин 1942, 1955 года.

"Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении. Пожар локализован в 20:25 и ликвидирован в 20:40.

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