Скачать
Суббота, 29.02.2020
Турция не хочет войны, РФ оправдывалась: Итоги заседания ООН по Сирии
Турция не хочет войны, РФ оправдывалась: Итоги заседания ООН по Сирии
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 марта

Пожар в многоэтажке Кривого Рога: эвакуировали четырех пенсионеров

Пожар в многоэтажке Кривого Рога: эвакуировали четырех пенсионеров
11:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Кривом Роге спасатели вытащили из огня четырех пенсионеров.

В Кривом Роге произошел пожар в девятиэтажке, спасатели вывели на свежий воздух четырех человек, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"28-го февраля в 20:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома, на микрорайоне Солнечном, Саксаганского района города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник на балконе трехкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже. Пламя охватило балкон и жилую комнату квартиры. Огнем уничтожено балкон, вещи домашнего обихода и внутренняя отделка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 15 метров. кв, отметили в пресс-службе.

В Чернигове произошел пожар на военном полигоне, пострадали люди

Спасатели вывели по лестничной клетке на свежий воздух четырех пенсионеров: двух мужчин 1938, 1960 года рождения, и двух женщин 1942, 1955 года.

"Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении. Пожар локализован в 20:25 и ликвидирован в 20:40.

Напомним, На Черниговщине горел храм Домницкого Рождества Богородицы мужского монастыря, что в последние годы возрождается и где долгое время была исправительная колония.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Днепропетровская область, Кривой Рог, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
03 Какие продукты сжигают жир на животе?
04 Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
05 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда в Украине появится электронный военный билет
Когда в Украине появится электронный военный билет
Рада соберется на внеочередное заседание по требованию президента
Рада соберется на внеочередное заседание
Погода на выходные: в Украине будет тепло, дожди отступят
Погода на выходные: в Украине будет тепло, дожди отступят
Народные приметы марта на каждый день
Народные приметы марта на каждый день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь