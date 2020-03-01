На Львовщине легковушка насмерть сбила пожилого велосипедиста

Новости Украины:Полицейские расследуют обстоятельства гибели велосипедиста в результате наезда "Фиата" во Львовской облласти.

Во Львовской области женщина насмерть сбила 70-летнего велосипедиста.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Так, ДТП произошло 29 февраля около 13:30 в Радеховском районе.

"Как предварительно установили правоохранители, неподалеку райцентра водитель автомобиля Fiat, 30-летняя жительница одного из сел района, совершил наезд на велосипедиста, жителя Радехова в возрасте 70 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Также, по факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.