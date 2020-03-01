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На Львовщине легковушка насмерть сбила пожилого велосипедиста

На Львовщине легковушка насмерть сбила пожилого велосипедиста
12:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Полицейские расследуют обстоятельства гибели велосипедиста в результате наезда "Фиата" во Львовской облласти.

Во Львовской области женщина насмерть сбила 70-летнего велосипедиста.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Так, ДТП произошло 29 февраля около 13:30 в Радеховском районе.

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"Как предварительно установили правоохранители, неподалеку райцентра водитель автомобиля Fiat, 30-летняя жительница одного из сел района, совершил наезд на велосипедиста, жителя Радехова в возрасте 70 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Также, по факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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Львовская область, ДТП, Авария, Нацполиция.
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