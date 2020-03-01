На Николаевщине задержали подростка по подозрению в изнасиловании

Новости Украины:В Николаевской области задержали подростка, которого подозревают в изнасиловании 8-летнего мальчика.

В Южноукраинске Николаевской области полиция задержали подростка по подозрению в изнасиловании восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Пострадавший мальчик рассказал полицейским, что... 29 февраля, вечером, когда он пришел домой, обнаружил, что потерял ключи, поэтому решил пройтись в обратном направлении и поискать их. По дороге встретил незнакомого парня. Спросив у него, не видел ли он связки ключей, тот ответил, что видел, и предложил показать где. Ребенка злоумышленник отвел в безлюдное место. Там, угрожая избить изнасиловал", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что мальчик обратился за помощью к прохожим, как только увидел кого-то из взрослых. Люди вызвали полицию и держали 14-летнего подростка до приезда правоохранителей.

"Злоумышленника следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", — отмечается в сообщении.

Кроме того открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК "Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет".

Как сообщалось, в Донецкой области мужчину приговорили к 14 годам за изнасилование детей.

Напомним, после событий в Новых Санжарах суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца четырем лицам.