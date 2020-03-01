Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
В Минцифры поделились планами по поддержке украинских стартапов
В Минцифры поделились планами по поддержке украинских стартапов
Зеленского просят "вернуть государству то, что ему должно принадлежать"
Зеленского просят "вернуть государству то, что ему должно принадлежать"
"Перед сборами вырубился": экс-игрок Днепра о том, чем завершились посиделки в бане (Видео)
"Перед сборами вырубился": экс-игрок Днепра о том, чем завершились посиделки в бане (Видео)
Сегодня Прощеное воскресенье: как нужно просить прощение
Сегодня Прощеное воскресенье: как нужно просить прощение

"Всю ночь провела в лесу": львовские полицейские разыскали пропавшую без вести женщину (Фото, Видео)

"Всю ночь провела в лесу": львовские полицейские разыскали пропавшую без вести женщину (Фото, Видео)
12:37 Сегодня Телеграф Фото: lv.npu.gov.ua

Новости Украины:На Львовщине полицейские вместе со спасателями, военнослужащими, волонтерами и неравнодушными гражданами разыскали женщину, которая всю ночь бродила в лесу.

28 февраля на оперативную линию 102 поступило сообщение от 29-летнего жителя одного из сел Жовковского района Львовской области о том, что его 24-летняя жена около полудня ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

По словам заявителя, женщина могла заблудиться в лесу, а самостоятельные поиски оказались безрезультатными.

"Мы понимали, что на дворе темнеет, погодные условия ухудшаются - начался снегопад и похолодало, поэтому на поиски женщины был ориентирован весь личный состав Жовковского отделения полиции, спасатели ДСНС, военнослужащие, а также волонтеры с собаками, неравнодушные жители района и односельчане пропавшей. Сегодня полицейские разыскали женщину, которая действительно заблудилась и всю ночь провела в лесу. Она здорова и невредима", - рассказал начальник Жовковского отделения полиции майор полиции Андрей Коцур, который возглавил и координировал поиски пропавшей.

На Львовщине легковушка насмерть сбила пожилого велосипедиста

Правоохранители благодарны всем неравнодушным гражданам, которые откликнулись на призыв о помощи, приняли участие в розыске женщины и помогли вернуть ее домой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Поиски, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
02 Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
03 Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
05 Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индексация пенсий и поездки в РФ: какие изменения ждут украинцев с 1 марта
Какие изменения ждут украинцев с 1 марта
Война тепла и холода: прогноз погоды на первый день весны
Прогноз погоды на первый день весны
Политика оккупации: что происходило в Украине 1 марта 2014 года
Что происходило в Украине 1 марта 2014 года
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь