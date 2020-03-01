"Всю ночь провела в лесу": львовские полицейские разыскали пропавшую без вести женщину (Фото, Видео)

Новости Украины:На Львовщине полицейские вместе со спасателями, военнослужащими, волонтерами и неравнодушными гражданами разыскали женщину, которая всю ночь бродила в лесу.

28 февраля на оперативную линию 102 поступило сообщение от 29-летнего жителя одного из сел Жовковского района Львовской области о том, что его 24-летняя жена около полудня ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

По словам заявителя, женщина могла заблудиться в лесу, а самостоятельные поиски оказались безрезультатными.

"Мы понимали, что на дворе темнеет, погодные условия ухудшаются - начался снегопад и похолодало, поэтому на поиски женщины был ориентирован весь личный состав Жовковского отделения полиции, спасатели ДСНС, военнослужащие, а также волонтеры с собаками, неравнодушные жители района и односельчане пропавшей. Сегодня полицейские разыскали женщину, которая действительно заблудилась и всю ночь провела в лесу. Она здорова и невредима", - рассказал начальник Жовковского отделения полиции майор полиции Андрей Коцур, который возглавил и координировал поиски пропавшей.

Правоохранители благодарны всем неравнодушным гражданам, которые откликнулись на призыв о помощи, приняли участие в розыске женщины и помогли вернуть ее домой.