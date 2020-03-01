В "Киевтеплоэнерго" рассказали о количестве поврежденных теплосетей

Новости Украины:В "Киевтеплоэнерго" заявили, что за прошлый месяц было обнаружено 660 повреждений теплосетей.

За январь этого года в Киеве было обнаружено 660 повреждений теплосетей. Что на 18 повреждений меньше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в КП "Киевтеплоэнерго" в ответ на запрос.

"Сообщаем, что в 2019 году было выявлено и устранено почти 9,5 тыс. повреждений тепловых сетей при их эксплуатации. Это на 6% — на 592 повреждения — меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Количество повреждений за январь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилось на 2,6% — на 18 повреждений. Так, в январе 2019 г. — 678 повреждений, в январе 2020 г. — 660", — говорится в ответе.

Также сообщается, что повреждения проявляются во всех районах Киева. Наиболее проблемные участки анализируются и включаются в программу ремонта и реконструкции, где учитывается количество потребителей в соответствующей зоне обслуживания.

Кроме того, сообщается, что в 2019 году предприятие приступило к реализации программы ремонта и реконструкции теплосетей.

"Капиталовложения составили более 500 млн грн. Так, за прошлый год было заменено 130 км наиболее изношенных трубопроводов. Это в 5 раз больше, чем за последние 2 года. Замена сетей позволила уменьшить теплопотери на 2%. Работы проводились во всех административных районах Киева", — отмечается в ответе.

Киевтеплоэнерго напоминает, что в 2020 году в столице, после утверждения соответствующих программ, планируют заменить 150 км аварийных тепловых сетей.

Как сообщалось, почти 80% теплосетей в Киеве являются изношенными и требуют замены, такая замена займет 5 лет.

Ранее сообщалось, в Голосеевском районе Киева, где в результате прорыва теплосети на улице Антоновича горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, восстановили асфальтовое покрытие.

Как сообщалось, 14 января 2020 года, на столичной Шулявке произошел порыв на теплосети, отчего у жителей в этом районе отсутствует теплоснабжение до конца ремонтных работ.