Ситуация на Донбассе: боевики били из запрещенных минометов

Новости Украины:Оккупанты ночью обстреляли позициям украинской армии, пострадавших нет.

Незаконные вооруженные формирования осуществили одну провокацию в зоне проведения Операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 12.00 воскресенья, обстреляв украинские позиции.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, боевики в половине первого ночи на протяжении около 20 минут обстреливали украинские позиции в районе пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области.

При этом они применили миномет калибра 82мм с расходом две мины, произвели два выстрела из пулемета и выпустили десять гранат с автоматического гранатомета.

"Наши защитники открыли огонь из пехотных средств, что заставило противника прекратить огонь. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.