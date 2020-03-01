В Днепре горела многоэтажка, жителей эвакуировали (Видео)

В Днепре во время пожара в многоэтажном жилом доме был выведен на улицу 15 жителей дома.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Так, 1 марта в 5:27 к спасателям поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Агнии Барто Самарского района города Днепр.
"По прибытию к месту пожара спасатели установили, что пожар возник в кладовке между 5-м и 6-м этажами 9-ти этажного дома. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы спасли 5 человек, из них 1 ребенок и вывели на свежий воздух 15 жителей дома", — говорится в сообщении.
Сообщается, что огнем уничтожено имущество в кладовой на площади 10 кв. метров
"Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 6:02 и ликвидирован в 6:15", — отмечается в сообщении.