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В Днепре горела многоэтажка, жителей эвакуировали (Видео)

В Днепре горела многоэтажка, жителей эвакуировали (Видео)
14:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В Днепре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 жителей дома.

В Днепре во время пожара в многоэтажном жилом доме был выведен на улицу 15 жителей дома.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, 1 марта в 5:27 к спасателям поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Агнии Барто Самарского района города Днепр. 

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"По прибытию к месту пожара спасатели установили, что пожар возник в кладовке между 5-м и 6-м этажами 9-ти этажного дома. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы спасли 5 человек, из них 1 ребенок и вывели на свежий воздух 15 жителей дома", — говорится в сообщении.

Сообщается, что огнем уничтожено имущество в кладовой на площади 10 кв. метров 

"Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 6:02 и ликвидирован в 6:15", — отмечается в сообщении.

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Украина, Пожар, Днепр, Спасатели, ГСЧС.
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