В Киеве горит гостинично-ресторанный комплекс "Чабаны"

Новости Украины:В Киеве сотрудники ГСЧС потушили пожар в здании гостинично-ресторанного комплекса.

В Киевской области возле АЗС произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе.

Об этом сообщила руководитель прессслужбы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Так, пожар произошел в Киево-Святошинском районе вблизи Одесской трассы в поселке Чабаны.

"Пожар произошел на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны", горит крыша здания. АЗС находится рядом, была угроза распространения огня на АЗС, но пожар отбили и угрозы нет", — рассказала Рубан.

По ее словам, пожар локализован. На данный момент на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны", приблизительная площадь пожара 360 м2.

"По предварительной информации пострадавших нет", — добавила Рубан.