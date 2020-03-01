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В Киеве горит гостинично-ресторанный комплекс "Чабаны"

В Киеве горит гостинично-ресторанный комплекс "Чабаны"
14:59 Сегодня Телеграф УНН Фото:dsns.gov.ua

Новости Украины:В Киеве сотрудники ГСЧС потушили пожар в здании гостинично-ресторанного комплекса.

В Киевской области возле АЗС произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе.

Об этом сообщила руководитель прессслужбы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Так, пожар произошел в Киево-Святошинском районе вблизи Одесской трассы в поселке Чабаны.

В Луганске во время пожара в многоэтажке сотрудники ГСЧС спасли двух человек 

"Пожар произошел на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны", горит крыша здания. АЗС находится рядом, была угроза распространения огня на АЗС, но пожар отбили и угрозы нет", — рассказала Рубан. 

По ее словам, пожар локализован. На данный момент на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны", приблизительная площадь пожара 360 м2.

"По предварительной информации пострадавших нет", — добавила Рубан.

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Киев, Украина, АЗС, Ресторан, ГСЧС, Чабаны.
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