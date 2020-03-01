В Киеве горит гостинично-ресторанный комплекс "Чабаны"

В Киевской области возле АЗС произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе.
Об этом сообщила руководитель прессслужбы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
Так, пожар произошел в Киево-Святошинском районе вблизи Одесской трассы в поселке Чабаны.
"Пожар произошел на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны", горит крыша здания. АЗС находится рядом, была угроза распространения огня на АЗС, но пожар отбили и угрозы нет", — рассказала Рубан.
По ее словам, пожар локализован. На данный момент на территории гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны", приблизительная площадь пожара 360 м2.
"По предварительной информации пострадавших нет", — добавила Рубан.