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Мужчина в Харькове угрожал выбросить из окна 11-месячного ребенка

Мужчина в Харькове угрожал выбросить из окна 11-месячного ребенка
18:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Украины:На Харьковщине мужчина взял в заложники 11-месячного ребенка и угрожал выбросить его из окна.

В Харьковской области мужчина взял в заложники 11-месячного ребенка, угрожая выбросить его из окна.

Об этом "Комментарии.UA" рассказали в отделе коммуникаций ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, инцидент произошел первого марта в Балаклее. Спасатели получили информацию о том, что на улице Соборной, 42 мужчина 1982 года рождения закрылся в квартире с 11-месячным ребенком и грозится выбросить малыша из окна. 

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Спасатели с помощью автолестницы помогли сотрудникам полиции попасть внутрь жилища, после чего правоохранители обезвредили нарушителя.

Как сообщалось ранее, суд в Харькове избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста без права на залог для 37-летнего Романа Меленченка, который ранее взял в заложники прохожую и тяжело ранил полицейского.

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Украина, Харьков, Дети, Заложники, ГСЧС, Нацполиция.
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