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Обострение на Донбассе: есть погибший и много раненых

Обострение на Донбассе: есть погибший и много раненых
07:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Один военнослужащий ВСУ погиб, пять получили ранения, еще двое боевую травму в результате 12 обстрелов с начала суток воскресенья.

В результате 11 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий, пять получили ранения, еще двое боевые травмы, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 1 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевое поражение", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Песок - из миномета калибра 82-мм было выпущено 2 мины, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Березовой - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета было совершено 5 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Тарамчука - из автоматических станковых гранатометов.

Ситуация на Донбассе: боевики били из запрещенных минометов

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили четыре обстрела украинских позиций, а именно: вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов; в районе Нижнетеплого - из противотанкового ракетного комплекса; неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82-мм было выпущено 3 мины, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Новотошковским - из 120-мм минометов - 12 мин.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", – добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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