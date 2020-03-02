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Потерялись: В Киеве пропавших рыбаков разыскивают с помощью авиации

Потерялись: В Киеве пропавших рыбаков разыскивают с помощью авиации
09:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киевской области разыскивают двух пропавших рыбаков, которые перестали выходить на связь.

В Киевской области у двух рыбаков вышел из строя двигатель лодки, после чего они перестали выходить на связь. Спасатель разыскивают их двое суток, задействована авиация.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции ГУНП в области.

"В селе Страхолесье, что в Иванкивском районе, двое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Так, двое суток назад рыбаки сообщили по телефону, что двигатель вышел из строя и они планируют на ночлег остановиться на одной из баз, что в Козелецком районе, Чергниговской области. Однако больше на связь мужчины не выходили", - говорится в сообщении. 

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Указано, что поисками рыбаков занялись спасатели, полицейские, мобильные патрули и общественность.

"Сегодня, 2 марта, стартовал следующий активный поисковый этап с привлечением авиации, спасателей, приданных сил", - сообщили в отделе коммуникаций.

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Киев, ГСЧС, Нацполиция, ГУНП.
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