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Второй раз за неделю: В Ровно 16-летний парень угнал маршрутку

Второй раз за неделю: В Ровно 16-летний парень угнал маршрутку
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Ровно задержали парня, который два раза подряд угнал маршрутку.

В Ровном правоохранители задержали несовершеннолетнего, который второй раз за неделю угнал маршрутку.

Об этом корреспонденту сообщила заместитель руководителя отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровненской области Мария Юстицкая.

По ее словам, этой ночью полицейские задержали 16-летнего жителя села Малый Алексин Ровненского района, который 26 февраля похитил маршрутку №51 в городе Ровно, во время очередной кражи транспортного средства.

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Она отметила, что на этот раз он похитил маршрутку №66, которая была припаркована на улице Курчатова. Обнаружили нарушителя в другом конце города – на улице Золотеевской.

Согласно информации Юстицкой, парень был трезв.

Полиция начала уголовное производство по статье 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Сейчас нарушитель общается со следователем.

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Ровно, Автобус, Нацполиция, ГУНП.
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