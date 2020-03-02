Второй раз за неделю: В Ровно 16-летний парень угнал маршрутку

Новости Украины:В Ровно задержали парня, который два раза подряд угнал маршрутку.

В Ровном правоохранители задержали несовершеннолетнего, который второй раз за неделю угнал маршрутку.

Об этом корреспонденту сообщила заместитель руководителя отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровненской области Мария Юстицкая.

По ее словам, этой ночью полицейские задержали 16-летнего жителя села Малый Алексин Ровненского района, который 26 февраля похитил маршрутку №51 в городе Ровно, во время очередной кражи транспортного средства.

Она отметила, что на этот раз он похитил маршрутку №66, которая была припаркована на улице Курчатова. Обнаружили нарушителя в другом конце города – на улице Золотеевской.

Согласно информации Юстицкой, парень был трезв.

Полиция начала уголовное производство по статье 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Сейчас нарушитель общается со следователем.