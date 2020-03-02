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В Днепровской области в многоквартирном доме произошел взрыв

В Днепровской области в многоквартирном доме произошел взрыв
11:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Днепровской области в многоэтажке произошел хлопок, результатом которого стали выбитые окна и трещина на стене, специалисты устанавливают причину.

В городе Каменское Днепровской области в многоэтажке произошел хлопок, в результате чего выбило окна и возникла трещина на стене. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины Днепровской области.

"2 марта в 3:04 в Службу спасения "101" поступило сообщение о хлопке в одной из квартир многоэтажки по улице Матросова Южного района города Каменское", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей на место вызова установлено, что в 1-комнатной квартире, расположенной на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок без последующего горения. 

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Личным составом подразделения ГСЧС открыто входные двери квартиры и предоставлен доступ сотрудникам Национальной полиции. 

Внутри помещения находился человек, и, к счастью, он не пострадал. 

Дом, в свою очередь, получила повреждения: повреждены окна на кухне и в комнате, в бетонной перегородке между квартирами возникла трещина.

Причину происшествия выясняют правоохранительные органы.

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Пожар, Днепр, ГСЧС, Нацполиция, ГУНП.
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