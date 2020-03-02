Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Гончарук о своей отставке: Заявление не писал, но будут консультации с президентом и парламентом
Гончарук о своей отставке: Заявление не писал, но будут консультации
Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта

В Чернигове женщина в квартире нашла взрывчатку

В Чернигове женщина в квартире нашла взрывчатку
13:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: cn.npu.gov.ua

Новости Украины:В Чернигове жительница многоэтажки нашла у себя в квартире взрывчатку.

В черниговской многоэтажке полиция изъяла взрывное устройство.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"29 февраля в полицию обратилась жительница Чернигова и сообщила, что во время уборки в квартире она обнаружила предмет, похожий на боеприпас. На место события немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехнического отдела. Со всеми предупредительными мерами взрывотехники изъяли устройство, к которому были присоединены провода, и направили его на экспертизу", - говорится в сообщении. 

В Днепровской области в многоквартирном доме произошел взрыв

Сейчас полиция устанавливает происхождение боеприпаса. Предварительно самодельное взрывное устройство мог оставить вместе с личными вещами бывший муж женщины.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Продолжается досудебное расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Бомба, Чернигов, ГСЧС, Нацполиция, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
02 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
03 Узнайте о себе больше: психологический тест
04 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
05 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Повышение пенсий в Украине: в Кабмине рассказали, когда будет индексация
В Кабмине рассказали, когда будет индексация пенсий
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
Гончарук: В Украине началась &quot;Большая стройка&quot;
Гончарук: В Украине началась "Большая стройка"
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь