В Чернигове женщина в квартире нашла взрывчатку

Новости Украины:В Чернигове жительница многоэтажки нашла у себя в квартире взрывчатку.

В черниговской многоэтажке полиция изъяла взрывное устройство.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"29 февраля в полицию обратилась жительница Чернигова и сообщила, что во время уборки в квартире она обнаружила предмет, похожий на боеприпас. На место события немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехнического отдела. Со всеми предупредительными мерами взрывотехники изъяли устройство, к которому были присоединены провода, и направили его на экспертизу", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает происхождение боеприпаса. Предварительно самодельное взрывное устройство мог оставить вместе с личными вещами бывший муж женщины.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается досудебное расследование.