В Закарпатской области назначен новый глава полиции

Новости Украины:Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области возглавил Александр Шляховский.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в понедельник, 2 марта, представил нового руководителя Закарпатской полиции Александра Шляховского.

"Александр Шляховский - опытный оперативник, прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области. Его задача вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья - обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности", - приводит слова Игоря Клименко во время представления пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что участие в мероприятии приняли руководители Закарпатской области, города Ужгорода, областной прокуратуры и управления СБУ области.

В свою очередь Шляховский поблагодарил руководство Нацполиции за доверие и заверил, что коллектив полиции Закарпатья готов к выполнению всех поставленных задач.

До назначения руководителем полиции Закарпатья Александр Шляховский работал заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как сообщалось, в Мукачево Закарпатской области в 09:50 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой 24-летний и 40-летний местные жители получили огнестрельные ранения.

На внеочередной сессии Мукачевского городского совета 7 февраля, депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с криминогенной ситуацией в городе и деятельностью правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка.

7 февраля в г.Мукачево по приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова усилены меры безопасности.

"В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины", - сообщила пресс-служба МВД.