Скачать
Понедельник, 02.03.2020
В Россию только по загранпаспортам: пограничники рассказали о ситуации на границе
В Россию только по загранпаспортам: пограничники рассказали о ситуации на границе
Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта

В Закарпатской области назначен новый глава полиции

В Закарпатской области назначен новый глава полиции
14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области возглавил Александр Шляховский.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в понедельник, 2 марта, представил нового руководителя Закарпатской полиции Александра Шляховского.

"Александр Шляховский - опытный оперативник, прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области. Его задача вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья - обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности", - приводит слова Игоря Клименко во время представления пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что участие в мероприятии приняли руководители Закарпатской области, города Ужгорода, областной прокуратуры и управления СБУ области.

В свою очередь Шляховский поблагодарил руководство Нацполиции за доверие и заверил, что коллектив полиции Закарпатья готов к выполнению всех поставленных задач.

До назначения руководителем полиции Закарпатья Александр Шляховский работал заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как сообщалось, в Мукачево Закарпатской области в 09:50 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой 24-летний и 40-летний местные жители получили огнестрельные ранения.

В Киеве найден мертвым известный бизнесмен

На внеочередной сессии Мукачевского городского совета 7 февраля, депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с криминогенной ситуацией в городе и деятельностью правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка.

7 февраля в г.Мукачево по приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова усилены меры безопасности.

"В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины", - сообщила пресс-служба МВД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Закарпатская область, Нацполиция, Александр Шляховский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
02 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
03 Узнайте о себе больше: психологический тест
04 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
05 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Повышение пенсий в Украине: в Кабмине рассказали, когда будет индексация
В Кабмине рассказали, когда будет индексация пенсий
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
Гончарук: В Украине началась &quot;Большая стройка&quot;
Гончарук: В Украине началась "Большая стройка"
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь