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День рождения раз в четыре года: Сколько в Киеве родилось детей 29 февраля

День рождения раз в четыре года: Сколько в Киеве родилось детей 29 февраля
15:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве подсчитали, сколько родилось детей в последний день зимы.

В Киеве 29 февраля - в дату, которая бывает раз на четыре года, родилось более 40 детей.

Об этом журналисту сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская. 

Так, по информации КГГА, в Киеве 29 февраля родился 41 ребенок, из которых 22 мальчика и 19 девочек.

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29 февраля - это 60-й день високосного года по Григорианскому календарю. В последний раз високосным годом был 2016 год, а следующим после 2020 года будет 2024 год. 

Как сообщалось, в Киеве назвали количество новорожденных в день влюбленных.

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Киев, Дети, Новорожденные, Ребетишки.
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