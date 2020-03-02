День рождения раз в четыре года: Сколько в Киеве родилось детей 29 февраля

Новости Украины:В Киеве подсчитали, сколько родилось детей в последний день зимы.

В Киеве 29 февраля - в дату, которая бывает раз на четыре года, родилось более 40 детей.

Об этом журналисту сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Так, по информации КГГА, в Киеве 29 февраля родился 41 ребенок, из которых 22 мальчика и 19 девочек.

29 февраля - это 60-й день високосного года по Григорианскому календарю. В последний раз високосным годом был 2016 год, а следующим после 2020 года будет 2024 год.

Как сообщалось, в Киеве назвали количество новорожденных в день влюбленных.