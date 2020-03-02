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Понедельник, 02.03.2020
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День в ООС: боевики стреляли по населенному пункту, ранена мирная жительница

День в ООС: боевики стреляли по населенному пункту, ранена мирная жительница
19:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики на Донбассе совершили в понедельник 9 обстрелов, ранена местная жительница.

В течение суток понедельника вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранение получила местная жительница, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь. Сегодня, 2 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, опубликованной в понедельник на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела украинский позиций.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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