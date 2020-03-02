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Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания

Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания
13:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:С 1 марта все боевые части Вооруженных сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов.

С начала марта 2020 года все боевые части Вооруженных сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас военнослужащие могут самостоятельно выбрать себе завтраки, обеды и ужины. Так, открывая каталог продуктов питания, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете.

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Кроме того, начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений.

В Минобороны подчеркнули, что обеспечение армии качественным питанием является важным фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом.

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Армия, Минобороны, ВСУ, Питание в армии.
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