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В харьковском метро задержали мужчину с боевыми гранатами

В харьковском метро задержали мужчину с боевыми гранатами
04:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:По данным полиции, задержанный - 22-летний житель Кировоградской области.

В Харькове полицейские изъяли две боевые гранаты у пассажира метро. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции «Южный вокзал». При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату «Ф-1» и 1 - «РГД-5» с запалами к ним", - говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанный - 22-летний житель Кировоградской области.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливаются. В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.

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харьковское метро, Боевые припасы, Задержан мужчина с боевыми гранатами.
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