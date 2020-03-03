В Одесской области госпитализирована женщина, которую муж бросил в колодец

Новости Украины:В Лиманском районе Одесской области 24-летний местный житель бросил свою 27-летнюю жену в колодец.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщение о ЧП, случившемся в одном из сел района, поступило в правоохранительные органы от родственников потерпевшей.

Установлено, что между женщиной и ее супругом произошел конфликт, после которого мужчина ушел из дома.

«Остыв», он вернулся, по его словам, чтобы помириться. Когда же вместо ожидаемого примирения конфликт вспыхнул с новой силой и перерос в драку, мужчина начал душить сою 27-летнюю супругу, а, когда она потеряла сознание, бросил в колодец», - рассказали в главке.

Отмечается, что потерпевшую спас ее брат, который услышал крики. Женщину, получившую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, доставили в больницу. 24-летнего злоумышленника задержали.

Как уточнили в управлении, забрав имущество жены (мобильный телефон и несколько тысяч гривень), он бродил по селу в поиске места, где он мог бы спрятаться. По факту покушения на убийство начато производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.