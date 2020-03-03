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Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых

Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
07:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два военных, еще три получили боевые травмы.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных, еще три получили боевые травмы, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевые поражения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Семь обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно рядом с н.п. Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Красногоровки - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 2 снаряда и 3 мины - с миномета калибра 120 мм, в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Новомихайловкой – из миномета калибра 120 мм - 6 мин, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов украинских позиций, а именно дважды вблизи Орехово - из 120-мм миномета - 10 мин и совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, дважды в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 31 мина, дважды неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

День в ООС: боевики стреляли по населенному пункту, ранена мирная жительница

Также в штабе отметили, что боевики вели огонь по н.п. Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранены местная жительница.

"С текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Кроме того, в пресс-центре добавили, что "по подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми - 4 человека, ранеными и травмированными - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы".

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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