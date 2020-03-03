В Черниговской области сгорела школа

Новости Украины:В Черниговской области горело одноэтажное общеобразовательное здание, пострадавших нет.

В с.Пальчики Бахмачского района (Черниговская обл.) горело одноэтажное общеобразовательное здание, на пожаре никто не пострадал, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"3 марта в 02:08 в с. Пальчики Бахмачского района в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник пожар. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь уничтожил крышу, перекрытие и имущество на площади 600 кв.м.

Спасатели ликвидировали возгорание в 06:55. Причина пожара устанавливается.

К тушению привлекалось 23 человека и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 19 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, в Луганске во время пожара в многоэтажке спасатели вытащили из огня двух человек.