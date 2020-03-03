Скачать
Вторник, 03.03.2020
Совбез ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека в Крыму
Совбез ООН в пятницу рассмотрит ситуацию с нарушением прав человека в Крыму
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день

В Черниговской области сгорела школа

В Черниговской области сгорела школа
10:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Черниговской области горело одноэтажное общеобразовательное здание, пострадавших нет.

В с.Пальчики Бахмачского района (Черниговская обл.) горело одноэтажное общеобразовательное здание, на пожаре никто не пострадал, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"3 марта в 02:08 в с. Пальчики Бахмачского района в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник пожар. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь уничтожил крышу, перекрытие и имущество на площади 600 кв.м.

Спасатели ликвидировали возгорание в 06:55. Причина пожара устанавливается.

К тушению привлекалось 23 человека и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 19 человек личного состава и 4 единицы техники.

В Киевской области горела птицефабрика

Напомним, в Луганске во время пожара в многоэтажке спасатели вытащили из огня двух человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Черниговская область, ГСЧС, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Гончарук останется премьером? Арахамия дал прогноз
05 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
В Атлантике стремительно исчезает снег
В Атлантике стремительно исчезает снег
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь