В Черкасской области задержали следователя при получении взятки в 5 тыс долларов

Новости Украины:В Черкасской области задержали и будут судить следователя за получение неправомерной выгоды.

В Черкасской области будут судить следователя за вымогательство взятки в размере 5 тыс. долларов за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Полицейский обвиняется в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что следователь требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности за совершение смертельного ДТП и закрытия уголовного производства.

Следователи ГБР задержали полицейского во время получения им неправомерной выгоды в сумме 3300 долларов США.

По данным ГБР, в случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.