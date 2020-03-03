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В Черкасской области задержали следователя при получении взятки в 5 тыс долларов

В Черкасской области задержали следователя при получении взятки в 5 тыс долларов
18:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Черкасской области задержали и будут судить следователя за получение неправомерной выгоды.

В Черкасской области будут судить следователя за вымогательство взятки в размере 5 тыс. долларов за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает ГБР. 

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Полицейский обвиняется в вымогательстве и получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

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Следствием установлено, что следователь требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности за совершение смертельного ДТП и закрытия уголовного производства.

Следователи ГБР задержали полицейского во время получения им неправомерной выгоды в сумме 3300 долларов США. 

По данным ГБР, в случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Украина, Взятка, Черкассы, ГБР.
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