Скачать
Вторник, 03.03.2020
Греческий суд освободил экс-командира "Айдара" Мельничука (Видео)
Греческий суд освободил экс-командира "Айдара" Мельничука (Видео)
День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
Динамо - Колос: прямая-трансляция матча
Динамо - Колос: прямая-трансляция матча
В чем Ваша изюминка: простой психологический тест
В чем Ваша изюминка: простой психологический тест

День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения

День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
19:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, четверо ранены.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 6 обстрелов. В частности, в районе Широкиного боевики открывали огонь четыре раза – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские позиции под Зайцевым были обстреляны из подствольного гранатомета. Под Лебединским боевики также использовали миномет калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Киеве установят мемориальную доску в честь погибшего участника АТО Куцмая

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" под огнем оказались позиции Объединенных сил в районе Луганского. Боевики провели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
05 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции &quot;Центрэнерго&quot;
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции "Центрэнерго"
Маски не спасают: в Минздраве призывают не скупать средства индивидуальной защиты
В Минздраве призывают не скупать медицинские маски
Страны &quot;Большой семерки&quot; положительно оценили ход реформ органов прокуратуры
Страны G7 оценили ход реформ органов прокуратуры
&quot;Сплетница&quot;: кто сыграет в перезапуске сериала
"Сплетница": кто сыграет в перезапуске сериала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь