Соседи инфицированного коронавирусом мужчины возмущаются, что его жену не изолировали

Новости Украины:Медики госпитализировали мужчину, а его жена находится дома.

В Черновцах группа жильцов многоэтажного дома, в котором проживает семья инфицированного коронавирусом мужчины, требуют от медиков изолировать жену заболевшего от других людей.

Сегодня вечером около 20 жильцов многоэтажки на улице Русской собрались под подъездом и обсуждают ситуацию.

Они выражают возмущение в связи с тем, что жену черновчанина, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, не изолировали, и она остается дома.

На место происшествия прибыли санэпидемиологи и работники полиции. Они заверили, что в ближайшее время к ним прибудет мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Также известно, что туда должен прибыть и председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

В Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии.