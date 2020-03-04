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Соседи инфицированного коронавирусом мужчины возмущаются, что его жену не изолировали

Соседи инфицированного коронавирусом мужчины возмущаются, что его жену не изолировали
01:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Медики госпитализировали мужчину, а его жена находится дома.

В Черновцах группа жильцов многоэтажного дома, в котором проживает семья инфицированного коронавирусом мужчины, требуют от медиков изолировать жену заболевшего от других людей.

Сегодня вечером около 20 жильцов многоэтажки на улице Русской собрались под подъездом и обсуждают ситуацию.

Они выражают возмущение в связи с тем, что жену черновчанина, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, не изолировали, и она остается дома.

На место происшествия прибыли санэпидемиологи и работники полиции. Они заверили, что в ближайшее время к ним прибудет мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Также известно, что туда должен прибыть и председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

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В Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии.

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Черновцы, Коронавирус, Зараженный украинец.
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