Скачать
Среда, 04.03.2020
Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука
Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука
Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч
Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
Новый взгляд: крутые скетчи на популярных персонажей (Фото)
Новый взгляд: крутые скетчи на популярных персонажей (Фото)

Ситуация на Донбассе: один военный погиб и еще пятеро получили ранения

Ситуация на Донбассе: один военный погиб и еще пятеро получили ранения
07:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения в результате обстрелов на Донбассе.

За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Вчера, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: четыре раза неподалеку Широкино - из минометов калибра 82-мм было выпущено 25 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Зайцевого - из подствольного гранатомета; рядом с Лебединским - из миномета калибра 82-мм - 8 мин, а также боевики совершили обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершен один обстрел украинских позиций, а именно: вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – добавили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады
03 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
04 Поддержка реформ в Украине: Ермак встретился с послами G7 и ЕС
05 Будьте избирательнее: продукты, которые не следует есть на голодный желудок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: один военный погиб и еще пятеро получили ранения
Ситуация на Донбассе: один военный погиб и еще пять ранены
Маски не спасают: в Минздраве призывают не скупать средства индивидуальной защиты
В Минздраве призывают не скупать медицинские маски
Страны &quot;Большой семерки&quot; положительно оценили ход реформ органов прокуратуры
Страны G7 оценили ход реформ органов прокуратуры
Рецепт дня: вкуснейшие ленивые бургеры (Видео)
Рецепт дня: вкуснейшие ленивые бургеры (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь