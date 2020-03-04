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К адвокату подозреваемого в деле Шеремета Антоненко пришли с обысками

К адвокату подозреваемого в деле Шеремета Антоненко пришли с обысками
10:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:У одного из защитников подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко проводят обыск.

У юриста Леонида Маслова, выступающего на стороне защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, проводится обыск.

"У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию", - сообщил юрист Маси Найем на своей странице в Facebook.

Соответствующее постановление суда было принято 25 февраля 2020 года, фото документа обнародовано сообществом "Free Riff" в соцсети Facebook.

"Маслов Леонид Клавдиевич, 03.03.1967 г.р. - 4 января 2020 года по неизвестной следствию причине совершил вход на страницу в социальной сети "Вконтакте", которая принадлежит Антоненко А.С. и мог уничтожить или повредить информацию, которая может представлять интерес по вышеуказанному уголовному производству. О данном событии Маслов Л.К. обнародовал сообщение в социальной сети "Фейсбук". Следовательно, Маслов Л.К. может иметь доступ к социальным страницам Антоненко А.С. и к другим вещественным доказательствам, уничтожать их или скрывать от следствия", - указывается в документе.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые доказательства

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

24 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

5 февраля Печерский суд Киева продлил арест Антоненко до 4 апреля. Защита заявила о намерении подавать апелляцию.

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Убийство Шеремета, Дело Шеремета, Андрей Антоненко, Леонид Маслов.
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