Станцию метро "Дворец спорта" закрыли из-за сообщения о минировании

В Киеве станция метро "Дворец спорта" и пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого" закрыты на вход и выход из-за поступления анонимного сообщения о минировании.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Станция "Дворец спорта"+ пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Информация о возобновлении работы будет опубликована сразу после завершения проверки.
Напомним, Нацполиция Киева произвела арест мужчины, который сообщил о взрывных устройствах на территории Центрального ЖД вокзала.