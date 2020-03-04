На Черниговщине столкнулись два грузовика, двое погибших

Новости Украины:В Черниговской области столкнулись две фуры, в результате ДТП погибли оба водителя.

В Бахмачском районе Черниговщины вследствие лобового столкновения двух грузовиков MAN погибли оба водителя. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Автопроисшествие произошло вблизи Батурина Бахмачского района, где в результате лобового столкновения двух грузовиков MAN один водитель погиб на месте происшествия, другой скончался в больнице", - говорится в сообщении.

ДТП имело место 3 марта вечером на 118 км автодороги М-02 сообщением Копти - Глухов - Бачевск. Фура под управлением жителя Крыма, которая следовала в направлении Киева, столкнулась со встречным грузовиком, за рулем которого был житель Житомирщины.

По факту ДТП открыто уголовное производство, ведется расследование.

По информации пресс-службы управления ГСЧС Украины в Черниговской области, одному водителю было 55 лет, второму - 48. Младшего, который на время прибытия спасателей, был еще жив, специнструментом деблокировали из кабины и доставили в Бахмачскую центральную районную больницу. Однако полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, и водитель скончался.