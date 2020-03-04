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На Донбассе пострадал украинский военный

На Донбассе пострадал украинский военный
13:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики на Донбассе дважды нарушали режим тишины с начала суток.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза открывали огонь. Один военный ранен.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении", - сказал Максим Праута.

Он отметил, что с 6.20 на протяжении тридцати минут противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Крымского.

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После 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по нашим опорных пунктах возле Орехового.

"В обоих случаях наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями. По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение", - добавил Максим Праута.

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Минобороны, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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