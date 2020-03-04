В штабе ООС рассказали о количестве боеприпасов выпущенных террористами по позициям ВСУ

Новости Украины:В Минобороны заявили, что в феврале террористы выпустили по позициям ВСУ 1,5 тысячи боеприпасов.

В феврале российские оккупанты выстрелили более 1 тыс. 500 боеприпасов по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

В частности, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает об увеличении количества обстрелов позиций подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями вооружения.

"По данным штаба Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации в течение февраля 2020 года из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка выпустили более полутора тысяч боеприпасов, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее напряженной обстановка была в районе населенного пункта Орехово, возле которого по подразделениям Объединенных сил выпущена треть от общего количества боеприпасов", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что украинская сторона СЦКК осуждает грубые нарушения Минских соглашений.

Напомним, боевики 7 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, четверо ранены.