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В Харьковской САД готовятся отремонтировать дорогу на Луганск

В Харьковской САД готовятся отремонтировать дорогу на Луганск
14:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:В Харьковской области за 600 миллионов отремонтируют Н-26 Чугуев-Меловое.

На Харьковщине дорога государственного значения Н-26 Чугуев-Меловое определена как приоритетная для работ в 2020 году, на ее ремонт из госбюджета выделят 629,8 миллиона гривень.

Об этом рассказали в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

"В этом году планируется завершение выполнения полного комплекса работ на дороге Н-26 Чугуев - Меловое. Это 68,4 км. Получим полностью восстановленную дорогу общей протяженностью 108 км. Подготовительные работы к текущему среднему ремонту уже начаты", - рассказали в САД.

Массовые ремонтные работы начались на дороге в 2015 году, с тех пор уже потратили 619 млн грн. В этом году на определенных участках обустроят верхний слой асфальта, кроме этого, сделают автобусные остановки, установят дорожные знаки, барьерное ограждение, системы водоотвода.

В частности, будут делаться участка от г.Чугуев до пересечения автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, от границы Чугуевского и Шевченковского района к с.Шевченково, от границы Шевченковского и Купянского района к г.Купянск, от г.Купянск до границы с Луганской областью.

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"После выполнения всех работ мы получим трассу такого же качества, как после ремонта дороги Харьков - Ахтырка", - отметили в САД.

В перечень объектов текущего ремонта в 2020 году в регионе в целом вошли более 20 дорог в 19 районах. Дорожники отмечают, что меняют подход: отходят от ликвидации ям до полного восстановления больших участков дорожного покрытия. В среднем это будут участки 3-4 км.

Автомобильная дорога государственного значения Н-26 Чугуев-Меловое (через Старобельск) км 2 + 635 - км 110 + 735 является одной из главных транспортных артерий, соединяющей Харьковскую и Луганскую области. Участок автодороги в пределах Харьковской области берет свое начало в городе Чугуев, пересекает автомобильную дорогу государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский, соединяет районные центры Шевченково и Купянск и заканчивается на границе с Луганской областью. Дорога строилась методом всенародного строительства в 1952-1956 годах.

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Харьков, Харьковская область, Дороги, Укравтодор.
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