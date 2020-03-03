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НАН и "Укравтодор": Кабмин планирует проверить расходы ряда министерств

НАН и "Укравтодор": Кабмин планирует проверить расходы ряда министерств
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:В Кабмине собираются проверить расходы бюджета страны в определенных сферах.

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания принял распоряжение о проведении в 2020 году обзора расходов государственного бюджета страны в отдельных сферах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствует на сегодняшнем заседании правительства.

Как сказано в тексте опубликованного депутатом распоряжения, обзор предложено провести ряду министерств (образования и науки; развития громад и территорий; здравоохранения; социальной политики; иностранных дел; культуры молодежи и спорта; энергетики и защиты окружающей среды; инфраструктуры), Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор"), Государственной судебной администрации и Национальной академии наук.

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Как сообщалось ранее, по данным Министерства финансов, государственный бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в размере 78,050 млрд грн, что на 32% выше дефицита за предыдущий год.

Госбюджет Украины за январь 2020 года получил 50,726 млрд грн доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже - по сравнению с плановым показателем.

Главной причиной отставания от плана по доходам в Минфине назвали существенные изменения макроэкономических показателей, включая более высокий обменный курс гривни, более низкий объем импорта и более низкие цены на газ.

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Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 тлрн грн, расходы - 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита в 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга в 2,363 трлн грн.

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Украина, Расходы, Кабмин, Укравтодор, Деньги.
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