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ОПЗЖ призывает отправить правительство в отставку

ОПЗЖ призывает отправить правительство в отставку
11:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ОПЗЖ говорят, что правительство необходимо отправить в отставку, потому что оно не может справиться с экономической ситуацией в стране.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что правительство необходимо отправить в отставку. Об этом он сказал в сессионном зале парламента.

"Наш парламент в пределах своей компетенции должен принять несколько решений для того, чтобы поддержать гражданское общество. Прежде всего, мы должны пресечь коронавирус в экономике, и в среду отправить все правительство в отставку. Потому что всем понятно, что оно не может справиться ни с экономической ситуацией в стране и проблемами, ни вообще решить проблемы, стоящие перед страной", - отметил Бойко.

Как сообщалось ранее, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по просьбе президента созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов, в том числе несколько законопроектов.

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Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также деятельность МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства.

Напомним, Фракция "Слуга народа" проведет заседание партии вечером, 3 марта.

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Правительство, Кабмин, Алексей Гончарук, ОПЗЖ.
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