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На Волыне СБУ задержала таможенников-взяточников: фото и видео

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На Волыне СБУ задержала таможенников-взяточников: фото и видео
12:30 Сегодня Телеграф ssu.gov.ua Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ заявляет, что прекратила функционирование масштабной коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Ковель".

Оперативники пресекли масштабную коррупционную схему, организованной, по данным СБУ, должностными лицами таможенного поста Ковель Волынской таможни. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ прекратила функционирование масштабной коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Ковель" Волынской таможни,"- говорится в сообщении.

Посредника и и. о. начальника таможенного поста "Ковель" задержали после получения одной из частей неправомерной выгоды в размере 5 тысяч 440 долларов.

Силовики установили, что фигуранты систематически требовали и получали взятки от предпринимателей за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров в режиме "импорт". Общая сумма полученной взятки составила 12 тысяч 240 долларов.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружили более 50 тысяч долларов. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) УК.

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Сейчас решается вопрос об уведомление о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения.

Также СБУ проверяет на причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.

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