На Луганщине полиция проводит масштабные поиски 19-летнего парня (Фото)

Новости Украины:В Луганской области сотрудники ГУНП ведут активные поиски парня, который ушел из дома накануне.

В Луганской области продолжаются поиски 19-летнего парня, который еще 25 февраля 2020 года ушел из дома в селе Подгоровка и не вернулся. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Старобельским ОП ГУНП в Луганской области устанавливается местонахождение пропавшего без вести Ромащенко Максима Николаевича, 05.11.2000 года рождения, который 25.02.2020 ушел из дома и до сих пор не вернулся", - сообщили в полиции.

Для поисков пропавшего парня круглосуточно привлечено более 80 сотрудников полиции и нацгвардейцев, в том числе кинологи со служебными собаками.

Приметы парня: на вид 16-18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.

Был одет в куртку темно-зеленого цвета, синие джинсы и синюю шапку.

Правоохранители прочесывают местность вокруг города, устанавливают лиц, с которыми парень контактировал в день исчезновения и опрашивают граждан, которые могли видеть парня.

Как сообщалось ранее, спасатели продолжили поиски рыбака, который вместе с товарищем исчез 28 февраля на лодке "Прогресс" в акватории Киевского водохранилища.