В Виннице пьяный мужчина угрожал пистолетом собственной дочери

Новости Украины:Сотрудники ГУНП Винницы задержали мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения угрожал своей дочери пистолетом.

Правоохранители задержали винничанина, который во дворе дома по улице Стельмаха, угрожал оружием своей дочери. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 4 марта, около 17.00, в полицию поступило сообщение от 29-летней винничанки о том, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает ей пистолетом.

Полицейские совместно с нацгвардейцами, несшими службу по охране общественной безопасности, задержали 53-летнего злоумышленника.

Как рассказал заместитель начальника Вышинского отделения полиции Сергей Лунга, полицейские установили, что между отцом и дочерью длительное время существует конфликт из-за того, что женщина не позволяет ему видеться с внуком. Нетрезвый мужчина в очередной раз к пришел к дому, где проживает дочь, и потребовал дать ему возможность увидеться с внуком. Получив отказ, злоумышленник начал угрожать женщине убийством.

Полицейские задержали хулигана на месте происшествия и изъяли пистолет. Оружие направлено на экспертизу.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следствием начато уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). За совершение хулиганских действий винничанину грозит до 7 лет тюрьмы.