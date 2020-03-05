Госпогранслужба в Донецке задержала бывшего боевика "ДНР" (Видео)

Новости Украины:В Донецкой области пограничники задержали бывшего боевика "ДНР".

В Донецкой области пограничники задержали бывшего боевика "ДНР", который в 2014 году принимал активное участие в незаконном вооруженном формировании.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"На днях пограничники Краматорского отряда, во время выполнения задач в составе Объединенных сил, задержали гражданина Украины, который в 2014 году принимал активное участие в преступлениях на территории Донецкой области в составе незаконного вооруженного формирования "ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший боевик пытался скрыться от правосудия и войны в прифронтовом городе Краматорск. Теперь лицо ожидает наказание, предусмотренное ст. 260 УК "Создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований".

Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Как сообщалось ранее, правоохранители сообщили о подозрении двум участникам незаконных вооруженных формирований, которые ранее были задержаны военнослужащими подразделений операции Объединенных сил с интервалом в несколько дней.