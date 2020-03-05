Скоростной интернет: В столичном метро начали подключать 4G

Новости Украины:В Киеве в метро стартовал запуск мобильного скоростного интернета 4G.

Скоростной мобильный интернет 4G запустили на первой станции киевского метро.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Скоростной мобильный интернет стал доступен на первой станции столичной подземки. С 5 марта 2020 года три мобильные операторы начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена "Академгородок", - цитирует пресс-служба советника Киевского городского головы Максима Бахматова.

По его словам, "мы хотим, чтобы 4G появился на всех станциях метро как можно скорее". "Поэтому ожидаем решения Киевсовета, которое необходимо для полноценного запуска", - отметил Бахматов, добавив, что город не потратил ни копейки на запуск 4G.

"Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета - 12 марта, все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях - до конца 2020 года", - указали в КГГА.