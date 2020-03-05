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Скоростной интернет: В столичном метро начали подключать 4G

Скоростной интернет: В столичном метро начали подключать 4G
17:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:В Киеве в метро стартовал запуск мобильного скоростного интернета 4G.

Скоростной мобильный интернет 4G запустили на первой станции киевского метро.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Скоростной мобильный интернет стал доступен на первой станции столичной подземки. С 5 марта 2020 года три мобильные операторы начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена "Академгородок", - цитирует пресс-служба советника Киевского городского головы Максима Бахматова.

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По его словам, "мы хотим, чтобы 4G появился на всех станциях метро как можно скорее". "Поэтому ожидаем решения Киевсовета, которое необходимо для полноценного запуска", - отметил Бахматов, добавив, что город не потратил ни копейки на запуск 4G.

"Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета - 12 марта, все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях - до конца 2020 года", - указали в КГГА.

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Киев, Украина, КГГА, Метро, Интерент.
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