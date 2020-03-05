На Одесщине сообщили о массовом отравлении собак

Новости Украины:В Измаиле полиция проверяет информацию о массовом отравления собак.

В городе Измаиле Одесской области полиция начала проверку по факту массового отравления собак.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в территориальный отдел обратились местные жители с заявлениями о том, что в разных районах города найдены мертвые животные, среди которых как бездомные, так и домашние.

По словам заявителей, животные умерли от отравления. В полиции эту информацию проверяют. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, в Полтавской области с отравлением госпитализировали шестеро учеников одной из школ Миргородского района.