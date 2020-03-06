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У жительницы Донетчины не подтвердилось подозрение на коронавирус

У жительницы Донетчины не подтвердилось подозрение на коронавирус
01:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Донецкой области у госпитализированной женщины коронавируса не обнаружили.

В Донецкой области в Константиновскую городскую инфекционную больницу была госпитализирована больная женщина с подозрением на ОРВИ, вызванной коронавирусом, но диагноз не подтвердился.

Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Краматорского городского совета.

«Вчера жительницу нашего города госпитализировали в Константиновскую городскую инфекционную больницу с подозрением на ОРВИ, вызванную коронавирусом. На данный момент диагноз не подтвержден, по состоянию на сейчас краматорчанка чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением специалистов», - говорится в сообщении.

Отмечено, что сегодня, 5 марта, руководствуясь распоряжением председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации и распоряжением городского головы, в Краматорске создана временная городская противоэпидемическая комиссия по вопросам предупреждения и распространения случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19.

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Во время заседания комиссии были рассмотрены вопросы относительно обеспечения медицинских учреждений города и врачей средствами индивидуальной защиты и материалами для осуществления диагностических исследований, средствами дезинфекции. Кроме того, отдельно рассматривалась необходимость ежедневной дезинфекции общественного транспорта как коммунальной, так и частной формы собственности, осуществляющих обслуживание городских маршрутов.

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Больница, ОРВИ, Донетчина, Коронавирус.
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