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На Донбассе за сутки пострадали трое украинских военных

На Донбассе за сутки пострадали трое украинских военных
07:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный, еще два получили боевые травмы.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, еще два получили боевые травмы, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащего Объединенных сил получили боевое поражение", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи н.п. Авдеевка - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 7 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов украинских позиций, а именно два раза рядом с Зайцево – из 82-мм минометов - 13 мин, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 10 мин, четыре раза в районе н.п. Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 4 снаряда, из минометов калибра 120 мм - 7 мин и 2 мины с 82-мм миномета, вблизи Новозвановки - из противотанкового ракетного комплекса, рядом с Луганским - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

СММ ОБСЕ: боевики обстреляли участок разведения сил на Донбассе

Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с украинской стороны режим тишины был соблюден.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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