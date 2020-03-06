Нашлась в мусоре: в Днепре пьяные мужчины играли гранатой на детской площадке

Новости Украины:В Днепре дворник нашел гранату и принес ее в на детскую площадку.

В Новокодацком районе Днепра несколько человек распивали алкоголь и играли с гранатой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Днепропетровской области.

Как отмечается, правоохранителям позвонили прохожие, которые увидели в руках у мужчины предмет, похожий на гранату. Местные жители сообщили патрульным, что сейчас гражданин находится во дворе многоэтажки на площадке и распивает там алкоголь. Полицейские прибыли на место и увидели компанию из двух мужчин и женщины с признаками опьянения.

Стражи порядка пообщались с гражданами. Один из них сказал, что работает дворником в этом районе и на самом деле имеет гранату, которую, якобы нашел во время уборки в мусорнике.

Он указал на опасный предмет, который лежал рядом. Как сообщается, на место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу Новокодацкого района. Детали выясняют следователи.