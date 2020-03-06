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В Запорожье СБУ ликвидировала ряд подпольных казино (Фото)

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В Запорожье СБУ ликвидировала ряд подпольных казино (Фото)
13:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:В Запорожье сотрудники СБУ разоблачили и прикрыли деятельность шести подпольных игорных заведений.

В Запорожье правоохранители разоблачили и прекратили деятельность шести подпольных игорных заведений, которые функционировали вопреки отечественному законодательству.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По версии следствия, организовали нелегальный бизнес четверо жителей областного центра. Все заведения были тщательно замаскированы: действовали без рекламы, или же имели вывески "Аренда" или "Ремонт". Кроме того улицы возле казино и сами залы были оснащены камерами видеонаблюдения. В подпольные заведения клиенты попадали исключительно по рекомендации и только после предварительной заявки на визит. "Входной билет" стоил 500 гривен.

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Во время санкционированных обысков по местам ведения нелегального бизнеса правоохранители изъяли почти 50 игровых автоматов, черную бухгалтерию и деньги, полученные незаконным путем. Общая стоимость изъятого оборудования составляет более 750 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрениях организаторам подпольных заведений.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины блокировала деятельность 33 вебресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.

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Украина, СБУ, Казино, Нацполиция.
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