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СБУ на Львовщине присекли деятельность преступной группировки по сбыту оружия

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СБУ на Львовщине присекли деятельность преступной группировки по сбыту оружия
12:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Сотрудники СБУ остановили деятельность группировки, которая занималась незаконной продажей оружия.

В рамках противодействия незаконному обороту оружия сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли на Львовщине деятельность группировки, участники которой занимались незаконным сбытом средств поражения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По предварительной версии следствия, противоправный бизнес организовал владелец одной из львовских туристических фирм вместе со своим знакомым бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Через зарубежные связи отставник закупал в одной из европейских стран оружие и нелегально переправлял его в Украину. Коммерсант отвечал за поиск "клиентов" и непосредственно организовывал сбыт оружия. Покупателями были преимущественно представители местных уголовных кругов. В качестве курьера злоумышленники привлекли к противоправной деятельности местного безработного", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что владелец туристической фирмы правоохранители задержали соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Львова во время очередной попытки сбыта двух пистолетов-автоматов "Скорпион" и двух пистолетов "Glock" и "Lager" иностранного производства, четырех магазинов, патронов к ним. За нелегальный товар злоумышленник планировал получить $8700.

Ранее правоохранители задокументировали два факта продажи злоумышленниками огнестрельного оружия и боеприпасов.

Во время пяти обысков, проведенных по месту жительства участников группы во Львове и области, изъяты автомат АК-47, пистолет "Smith and Wesson" гранату, большое количество патронов, а также холодное и коллекционное оружие без документов, более 2 тысяч долларов и паспорт, выданный иностранным учреждением.

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Сейчас обнаруженные средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ношение, изготовление или сбыт оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, привлеченных к незаконному обороту оружия. Кроме того проверяется причастность туристической фирмы к махинациям со средствами и подделкой документов.

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Украина, СБУ, Львов, Нацполиция.
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