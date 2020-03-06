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Возвращение ВСУ на участок разведения сил: в Штабе опровергли фейк росСМИ

Возвращение ВСУ на участок разведения сил: в Штабе опровергли фейк росСМИ
16:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:В Штабе ООС опровергают информацию о возвращении ВСУ на участок разведения под Петровским.

Штаб операции Объединенных сил опроверг распространенную в российских СМИ информацию о том, что подразделения Вооруженных сил Украины вернулись на участок разведения сил Богдановка - Петровское.

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения Объединенных сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня", - заявил штаб ООС в соцсети Facebook.

Также в штабе напомнили, что 5 марта 2020 года в 19:15 наблюдатели украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня зафиксировали провокационный обстрел со стороны боевиков в непосредственной близости к участку разведения.

"Указанными действиями российские оккупанты еще раз дерзко подтверждают свое нежелание прекратить вооруженный конфликт, а наоборот создают провокации для обострения ситуации на линии соприкосновения", - отмечают в штабе.

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Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что украинские подразделения вернулись на участок разведения №3 Богдановка – Петровское и начали обустраивать новые позиции.

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Донбасс, ВСУ, Петровское, ООС.
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