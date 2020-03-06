В зоне ООС подорвалась БМП: один военный погиб, еще трое ранены

Новости Украины:Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы в результате подрыва БМП на взрывном устройстве вблизи населенного пункта Крымское.

Один украинский военнослужащий погиб и трое получили травмы в результате подрыва боевой машины пехоты на неизвестном взрывном устройстве возле с.Крымское Новоайдарского района Луганской области в пятницу, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие оперативно доставлены в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщалось, по данным Минобороны, по состоянию на полдень пятницы незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли украинские позиции с начала суток. Сообщалось об отсутствии потерь.

Напомним, 5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский защитник получил ранение, двое - боевые травмы.