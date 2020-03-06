На Прикарпатье за 2020 год заработали более миллиона туристического сбора

Местные бюджеты Ивано-Франковской области за два зимних месяца 2020 года пополнились на 1,4 миллиона гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА со ссылкой на данные главного управления ГНС в области.
"В местные бюджеты Ивано-Франковской области за январь-февраль 2020 года поступило 1369,62 тыс. гривень туристического сбора. Это на 40,95% больше, чем в январе-феврале 2019 года", – говорится в сообщении.
В течение зимних месяцев 2020 года наибольшие поступления зафиксировано в:
Отмечается, что в 2019 году было получено более 82,3 млн гривень налоговых поступлений в сводный бюджет от субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги размещения, а также 19,8 млн гривень налоговых поступлений от субъектов хозяйствования, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность.