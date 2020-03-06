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На Прикарпатье за 2020 год заработали более миллиона туристического сбора

На Прикарпатье за 2020 год заработали более миллиона туристического сбора
17:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:Бюджет Ивано-Франковска за 2020 год пополнился на 1,4 млн гривен от туристического сбора.

Местные бюджеты Ивано-Франковской области за два зимних месяца 2020 года пополнились на 1,4 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА со ссылкой на данные главного управления ГНС в области.

"В местные бюджеты Ивано-Франковской области за январь-февраль 2020 года поступило 1369,62 тыс. гривень туристического сбора. Это на 40,95% больше, чем в январе-феврале 2019 года", – говорится в сообщении. 

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В течение зимних месяцев 2020 года наибольшие поступления зафиксировано в:

  • Яремчанском городском совете – 919,31 тыс. шрн;
  • Ивано-Франковском городском совете и ОТГ – 270,66 тыс. грн,
  • Коломыйской ОТГ – 28,97 тыс. грн;
  • Долинском районе (включая Долинскую и Выготскую ОТГ) – 27,58 тыс. грн;
  • Косовском районе – 21,88 тыс. гривень.

Отмечается, что в 2019 году было получено более 82,3 млн гривень налоговых поступлений в сводный бюджет от субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги размещения, а также 19,8 млн гривень налоговых поступлений от субъектов хозяйствования, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность.

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Украина, ГНС, ОГА, Ивано-Франковск, Туризм, Финансы.
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